sıralarolanönceki günküpaylaşımlarıyla hayvanseverlerikızdırdı.bir restorandatimsah eti yiyen ikoncan, bu keztimsahlarla oyuncak gibi oynadı.iştahkapatan Taşpınar, bataklıkta çıktığıtekne gezintisi sırasında da ağızlarıbantlanmış yavru timsahları aksesuargibi kullandı.