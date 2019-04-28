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  • 28.04.2019
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'dan hayvanseverleri kızdıran hareket! Yavru timsahla oyuncak gibi oynadı

Marjinal yaşamıyla olay olan , işi abarttı. Geçen hafta ’de timsah eti yiyen ikoncan, şimdi de ağzı bantlı yavru timsahla oyuncak gibi oynayıp hayvanseverleri kızdırdı.



Şu sıralar ABD'de olan Eda Taşpınar, önceki günkü paylaşımlarıyla hayvanseverleri kızdırdı. Geçtiğimiz günlerde Louisiana eyaletinde bir restoranda timsah eti yiyen ikoncan, bu kez timsahlarla oyuncak gibi oynadı. Yediği kızarmış timsah etini sosyal medyada paylaşıp iştah kapatan Taşpınar, bataklıkta çıktığı tekne gezintisi sırasında da ağızları bantlanmış yavru timsahları aksesuar gibi kullandı.

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