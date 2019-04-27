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  • 27.04.2019
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Rallici Can Çelebi Zincirlikuyu'da yaptı! Kazada Çelebi'nin sevgilisi Senemay ile arkadaşları, şans eseri yara almadı

Sosyetik rallici Can Çelebi'ye ait araç, önceki sabaha karşı Zincirlikuyu'da yaptı. Maddi hasarın oluştuğu kazada Çelebi'nin sevgilisi Senemay ile arkadaşları, şans eseri yara almadı...

Canını zor kurtardı

Adını İvana Sert'le yaşadığı aşkla duyuran sosyetik rallici Can Çelebi'ye ait olan son model önceki gece sabaha karşı 04.30'da Zincirlikuyu'da kaza yaptı. İddialara göre 'de bir mekanda eğlenen Çelebi, çıkışta sevgilisi Senemay ve arkadaşlarını şoförlü lüks cipiyle gönderdi.



Sosyetik rallicinin şoförünün kullandığı bulunduğu cip, seyir halindeyken önündeki arabaya çarptı. Can Çelebi'nin sevgilisi ve arkadaşları kazada yara almadan kurtulurken araçlarda maddi hasar oluştu. yı duyan Can Çelebi, olay yerine gelip sevgilisini araçla eve götürdü.



Kazayı duyup hızla olay yerine gelen Çelebi, yarı baygın aşkını görünce sinirden böyle güldü.


Can Çelebi, "Aracı şoförüm kullanıyordu. Ben direksiyon başında yoktum. Çok şükür kimse yara almamış" dedi.

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