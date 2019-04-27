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  • 27.04.2019
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, ’a u geçirdi! Katie Price, Beykoz'da özel villa tuttu

, estetik tutkusunu ’a taşıdı... Ameliyatlar tamamlandıktan sonra Beykoz yakınlarında kiraladığı lüks villada dinlenecek olan Katie için 5 yıldızlı bir Türk aşçı da transfer edildi.

İstanbul estetiği

İlk kez 18 yaşında için bıçak altına yatan ünlü şarkıcı ve model 'in son durağı oldu. Estetik bağımlısı olan ünlü şarkıcı Çarşamba günü geldiği İstanbul'da çok özel bir villa tuttu. Villada 3 hizmetçi, 2 de hemşirenin Katie Price'e hizmet verdiği ortaya çıktı. İstanbul'da hangi doktor tarafından estetik operasyon için masaya yatırıldığı ise gizli tutuldu. Hatta Price'in avukatlarının gizli anlaşmalara ciddi tazminat maddeleri koyduğu ifade edildi.



AŞÇI İÇİN 35 BİN DOLAR
İstanbul'da estetik konusunda çok başarılı olan kişinin, 2 haftalık programını tamamen Katie Price için ayırdığı da iddialar arasında. Ameliyatların tamamlanmasından sonra yine İstanbul'da 5 yıldızlı bir otelin aşçısıyla da 10 günlük anlaşma yapıldı. Aşçının da 10 günlük anlaşma için 35 bin dolar aldığına dikkat çekildi.

3.5 katlı villada, özel organik yatak odası bulunuyor. Yatak odasında elektrik kablosu bile yok.

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