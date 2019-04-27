Yayınlandığı günden beri reytinglerin zirvesine yerleşen 'Bir Zamanlar Çukurova yine Perşembe akşamına damga vurmayı başardı.
ATV'nin sevilen dizisi; Tüm Kişilerde %13,01 izlenme oranı ve %30,80 izlenme payı, AB'de %9,91 izlenme oranı ve %25,50 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,29 izlenme oranı ve %28,32 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
ATV'nin sevilen dizisi; Tüm Kişilerde %13,01 izlenme oranı ve %30,80 izlenme payı, AB'de %9,91 izlenme oranı ve %25,50 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,29 izlenme oranı ve %28,32 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
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