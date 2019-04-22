Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, önceki akşam sahne aldığı Girne Kaya Palazzo Hotel'de minik hayranlarının sevgi seliyle karşılaştı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sahnede kutlayan Gündeş'e şarkılarını söylerken çocuklar eşlik etti. Sanatçı, kendisini sarıp sarmalayan miniklere şöyle seslendi:



"Aslında bu saatte burada olmanızı her ne kadar istemesem de varlığınızla bana enerji ve mutluluk veriyorsunuz. Bayramınız, şimdiden kutlu olsun. Siz bizim geleceğimizsiniz." Küçük kızlar ise Gündeş'e "Sesinizi ve elbisenizi çok beğendik" dedi. Sanatçının minik hayranlarıyla neşeli anları yüzleri gülümsetti.





Küçük çocuklar, sanatçıyı böyle sevgi çemberine aldı.

Gündeş, Zuhair Murad imzalı elbisesiyle her zamanki gibi çok şıktı.