Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen dizi 'Hercai' zirveye demir attı. Başrollerinde Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün yer aldığı dizi, önceki akşamki bölümüyle rakiplerini sollayıp Tüm Kişiler'de yüzde 12.82 izlenme oranı ve yüzde 29.10 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 10.55 izlenme oranı ve yüzde 24.10 izlenme payı alıp 100 program arasında birinci oldu.





Dizinin bölüm etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde 4. sıraya yükseldi. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük ilgi gören dizi, Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğulları'nın torunlarından Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.