Eski basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra mutluluğu işadamı Cenk Küpeli'de bulan Demet Şener şu sıralar aşk sarhoşu… Şener, önceki gün Küpeli ile Bebek'te el ele objektiflere yansıdı. Şener, hakkındaki hamile olduğu iddialarını ise yalanladı.





Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden Şener'in elindeki telefonda yer alan detay da gözden kaçmadı. Aşkını Kutluay'dan olan çocuklarıyla tanıştıran Şener; Cenk Küpeli, kızı İrem ve yeğeni Defne ile çekilen fotoğrafını telefonunun ekranına duvar kağıdı yapmıştı…



Olaylı boşanma sonrası yeni bir aşka yelken açan Şener'in Küpeli ile evliliğe sıcak baktığı konuşuluyor.



Aydın HAMZA