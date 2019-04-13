kez yönetmenlik koltuğuna oturduğuklibiyle olay yaratanbu keziddiasıyla karşı karşıya kaldı. Klibinden esinlenen bir pazarcınındiyerek satışlarını artırmaya çalıştığı ünlü popçu, bu yaratıcılık karşısında hayli memnun olmuştu.