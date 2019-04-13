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  • 13.04.2019
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‘Bana ne?’ klibiyle olay yaratan 'i 'İlluminati' iddiaları kızdırdı

Son dönemin en gözde popçularından ’in yeni klibi ‘Bana ne?’ gündem oldu. te ünlü popçunun klipte yaptığı el hareketiyle ‘İlluminati’ mesajı verdiği yazıldı. Edis ise tarikat mensubu olduğu iddiası karşısında gerildi!



İlk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu 'Bana ne?' klibiyle olay yaratan Edis, bu kez 'İlluminati' iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Klibinden esinlenen bir pazarcının "Edis'in klibinde oynayan muzlar" diyerek satışlarını artırmaya çalıştığı ünlü popçu, bu yaratıcılık karşısında hayli memnun olmuştu.

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