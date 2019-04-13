İlk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu 'Bana ne?' klibiyle olay yaratan Edis, bu kez 'İlluminati' iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Klibinden esinlenen bir pazarcının "Edis'in klibinde oynayan muzlar" diyerek satışlarını artırmaya çalıştığı ünlü popçu, bu yaratıcılık karşısında hayli memnun olmuştu.
- Saklambaç
- 13.04.2019
- Gazete
‘Bana ne?’ klibiyle olay yaratan Edis'i 'İlluminati' iddiaları kızdırdı
Son dönemin en gözde popçularından Edis’in yeni klibi ‘Bana ne?’ gündem oldu. İnternette ünlü popçunun klipte yaptığı el hareketiyle ‘İlluminati’ mesajı verdiği yazıldı. Edis ise tarikat mensubu olduğu iddiası karşısında gerildi!
İlk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu 'Bana ne?' klibiyle olay yaratan Edis, bu kez 'İlluminati' iddiasıyla karşı karşıya kaldı. Klibinden esinlenen bir pazarcının "Edis'in klibinde oynayan muzlar" diyerek satışlarını artırmaya çalıştığı ünlü popçu, bu yaratıcılık karşısında hayli memnun olmuştu.
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