Ayakkabı markası Deichmann'ın yüzü olan Sinem Kobal, ikinci reklam filminin tanıtımında özel hayatıyla ilgili de konuştu. Kendisi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu için "Hiçbir özel günü unutmaz; çok şanslıyım" diyen güzel oyuncu, ekledi:



"Çocuğun, kariyere engel olduğunu düşünmüyorum. Aile her şeydir." 31 yaşındaki Sinem Kobal, "Evde patron kim?" sorusuna ise "Onu Kenan'a soracaksınız" diyerek

Sinem Kobal, eşiyle aynı projede yer almak istediğini söyledi.