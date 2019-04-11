Ayakkabı markası Deichmann'ın yüzü olan Sinem Kobal, ikinci reklam filminin tanıtımında özel hayatıyla ilgili de konuştu. Kendisi gibi oyuncu eşi Kenan İmirzalıoğlu için "Hiçbir özel günü unutmaz; çok şanslıyım" diyen güzel oyuncu, ekledi:
"Çocuğun, kariyere engel olduğunu düşünmüyorum. Aile her şeydir." 31 yaşındaki Sinem Kobal, "Evde patron kim?" sorusuna ise "Onu Kenan'a soracaksınız" diyerek
Sinem Kobal, eşiyle aynı projede yer almak istediğini söyledi.
"Çocuğun, kariyere engel olduğunu düşünmüyorum. Aile her şeydir." 31 yaşındaki Sinem Kobal, "Evde patron kim?" sorusuna ise "Onu Kenan'a soracaksınız" diyerek
Sinem Kobal, eşiyle aynı projede yer almak istediğini söyledi.
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