Ünlülerin dillerden düşmeyen ikonik sözleri! İşte dijital çağın replikleri...

Ünlü isimlerin bir anlık söylemleri, magazin gündemine damga vururken internet kültürünün de mihenk taşlarına dönüştü. Sosyal medyanın hızlı tüketilen gündeminde bazı cümleler öyle iz bıraktı ki, caps'lere, TikTok seslerine, gündelik dile girdi. Hatta tişörtlere baskılar bile yapıldı. Peki hangi ünlü ismin hangi cümlesi viral oldu?

İşte ünlülerin hem magazin tarihine hem de sosyal medyaya damga vuran sözleri...