Ünlülerin dillerden düşmeyen ikonik sözleri! İşte dijital çağın replikleri...

Ünlü isimlerin bir anlık söylemleri, magazin gündemine damga vururken internet kültürünün de mihenk taşlarına dönüştü. Sosyal medyanın hızlı tüketilen gündeminde bazı cümleler öyle iz bıraktı ki, caps'lere, TikTok seslerine, gündelik dile girdi. Hatta tişörtlere baskılar bile yapıldı. Peki hangi ünlü ismin hangi cümlesi viral oldu?
İşte ünlülerin hem magazin tarihine hem de sosyal medyaya damga vuran sözleri...
SERDAR ORTAÇ
Serdar Ortaç, şarkılarının tekdüze olduğu yönündeki eleştirilere hafızalara kazınan bir soruyla son noktayı koydu: Topu topu 7 nota var. Kaç ayrı beste yapabilirim ki?
YILDIZ TİLBE
İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, aşktaki tutarlılığını tek cümleyle özetledi: Tutarlarsa tutarlıyım, tutmazlarsa tutarsızım!
MELİS SEZEN
Melisa Sezen, 2021 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödül Töreni'nde unutulmaz bir ödül töreni konuşmasına imza attı: Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an!
GÜLBEN ERGEN
Sunduğu programın çıkışında magazincilere yakalanan Gülben Ergen, kendisini sinirlendiren bir soruya yıllarca dillere pelesenk olacak iddialı bir yanıt verdi: Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz!
SEDA SAYAN
Eşi Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini açıklayan Seda Sayan, "Teklif mi tehdit mi?" dedirtti: Benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma beni al!
Sosyal medya akımlarına yön veren Seda Sayan'ın ikonik olan sözleri sadece bununla sınırlı değil. İşte adeta mizahın kraliçesi haline gelen Kadırgalının ağzından çıkan efsaneleşmiş laflar:
-Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. O beni ilgilendirmez. Ben çorap kadınıyım
-Ben köpek gibi çalışıp kraliçeler gibi yaşamaya çalışan aslan gibi vergisini veren yardımlarını yapan... Ne yaptınız ulan siz?
-Uyuyan adamdan nefret! Adam dediğin sabah kalkar gider. Ne yatıp duruyor, sevmem. Nefret ederim uyuyan adamdan kalk git be adam
-Ben flört etmiyorum direkt evleniyorum