Görüntüler ne diyor şoför ne iddia ediyor? Metrobüs faciasında ilk ifade: "Beton yol kaygandı, frene bastım durmadı"

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 18:35

Metrobüs kazası sonrası tutuklanan şoför Şaban Ş.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı "FRENE BASTIM AMA DURMADI" Metrobüs Şoförü Şaban Ş. ifadesinde frene bastığını ancak metrobüsün yavaşlamadığını iddia etti. Şu ifadeleri kullandı: "12.57'de göreve başladım. İlk seferini TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında yaptım. 20 dakika dinlendim. Sonra Söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı'na gelirken kontrollü inmeye başladım. Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım. Ancak metrobüs yavaşlamadı. Yeniden frene bastım ancak yine yavaşlamadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini görünce kazayı en hafif şekilde atlatmak için yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak önümdeki metrobüse çarptım"

Metrobüs kazası sonrası tutuklanan şoför Şaban Ş.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı





"BETON YOL KAYGANDI"



Beton yolun kaygan olduğunu söyleyen sürücü kullandığı metrobüs için ise "Çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz" iddiasında bulundu.



Şaban Ş. ifadesinin devamında "Ölen kadın ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını görmedim. Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra ilk şoku atlattığım gibi kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım" dediği öğrenildi.