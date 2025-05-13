CHP’nin şaibeli kurultayı: 40 tanık 123 şüpheli! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ʺşaibeʺ gölgesi düştü (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

KILIÇDAROĞLU İFADEYE GİTMEDİ

Soruşturma kapsamında, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski grup başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı; ancak iki ismin ifade vermedi.