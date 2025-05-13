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CHP'nin şaibeli kurultayı: 40 tanık 123 şüpheli! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlediği 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada 123 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun tanık olarak çağrıldığı ancak ifadeye gitmediği soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 40 tanığın dinlendiği dosyada 9 milletvekilinin soruşturması ayrılarak Meclis’e gönderildi.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 13:12
CHP’nin şaibeli kurultayı: 40 tanık 123 şüpheli! 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı, Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından şaibelerle gündemden düşmedi.

123 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nda 'para karşılığı oy kullandırıldığı' iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

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KILIÇDAROĞLU İFADEYE GİTMEDİ
Soruşturma kapsamında, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve eski grup başkanvekili Akif Hamzaçebi tanık olarak ifadeye çağrıldı; ancak iki ismin ifade vermedi.

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123 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Soruşturmada gizli tanık yer almazken, 40 tanığın ifadesine başvuruldu. Tanıkların büyük çoğunluğunun CHP üyeleri olduğu öğrenildi. Soruşturma sürecinde, 123 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınarak ifade işlemleri tamamlandı.

İMAMOĞLU VE ÇELİK ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Soruşturma kapsamında 9 milletvekili hakkındaki dosya ise ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderildi.

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