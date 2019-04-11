İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliği geçtiğimiz haftalarda resmen sona eren Demet Şener, ikinci baharını yaşıyor. Kutluay'ın kendisine ihanet ettiği iddiasıyla açtığı boşanma davası yıllarca süren eski manken, geçtiğimiz hafta da İbo gibi eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli ile ilişkisini herkese ilan etmişti.