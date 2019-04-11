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  • 11.04.2019
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42 yaşına basan ’e 'den Kapadokya sürprizi

Bugün 42 yaşına basan ’e aşkından Kapadokya sürprizi... , Şener’i en çok görmek istediği yer olan Ürgüp’e götürdü. Evliliği kısa süre önce biten eski manken de aşk fotoğraflarını paylaşıp mutluluğunu herkese ilan etti.

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliği geçtiğimiz haftalarda resmen sona eren Demet Şener, ikinci baharını yaşıyor. Kutluay'ın kendisine ihanet ettiği iddiasıyla açtığı boşanma davası yıllarca süren eski manken, geçtiğimiz hafta da İbo gibi eski bir basketbolcu olan Cenk Küpeli ile ilişkisini herkese ilan etmişti.

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