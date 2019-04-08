Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan olaylı şekilde boşanan Demet Şener, bir süre önce Londra'da yaşayan işadamı Cenk Küpeli ile yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz hafta soluğu sevgilisinin yanında alan Şener, sosyal medyada Küpeli ile baş başa karesini paylaştı. Böylece yeni aşkını resmen açıkladı. İlişkisini çocuklarının da onayladığını belirten Şener, önceki gün sosyal medya hebasından Sabahattin Ali'nin Kürt Mantolu Madonna kitabından bir bölüm paylaştı. Şener bu hareketiyle ruh ikizini bulduğunu vurguladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

"Bir ruh, ancak bir benzerini bulduğu zaman ve bize, bizim aklımıza, hesaplarımıza danışmaya lüzum bile görmeden, meydana çıkıyordu... Biz ancak o zaman sahiden yaşamaya, -ruhumuzla yaşamayabaşlıyorduk…"