ABD'li oyuncu Dakota Johnson, güzelliği ile büyüledi. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun formda kalma sırrını herkes merak etti. Günde üç öğün beslendiğini söyleyen Johnson, kahvaltıda yulaf ezmesi ve haşlanmış yumurta yiyerek güne başladığını belirtti. Akşam yemeklerinde ise et, balık ve salata yediğini sözlerine ekledi.