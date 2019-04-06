Marka yüzü olduğu Mavi Jeans'in çekimleri için önceki gün Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya, daha fotoğraflar ortaya çıkmadan ortalığı yakıp geçti. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bu kareyle sosyal medyaya damga vurdu.

Serenay Sarıkaya, kusursuz güzelliği ve fit vücuduyla yine baş döndürmeyi başardı.