Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 06.04.2019
  • Gazete

'in çekimleri için 'a giden ortalığı yakıp geçti

Serenay rüzgarı

Marka yüzü olduğu 'in çekimleri için önceki gün Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya, daha fotoğraflar ortaya çıkmadan ortalığı yakıp geçti. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı bu kareyle sosyal medyaya damga vurdu.

, kusursuz güzelliği ve fit vücuduyla yine baş döndürmeyi başardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriMavi Jeans'in çekimleri için Yunanistan'a giden Serenay Sarıkaya ortalığı yakıp geçti
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri