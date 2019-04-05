Kendine has tarzının yanı sıra fit vücuduyla da olay olan Eda Taşpınar'ın bir güzellik sırrı daha ortaya çıktı. Selülitsiz bacaklarını kendi adını taşıyan markasından çıkardığı at kılı fırçasına borçlu olduğunu söyleyen ikoncan, dün hamam sefası yaptı. Beyoğlu'ndaki Kılıç Ali Paşa Hamamı'na sık sık giden Eda Taşpınar, kese sayesinde cildinin pürüzsüzlüğünü koruyor.





Eda Taşpınar'ın yanı sıra Ebru Akel ve Pınar Altuğ gibi ünlüler de ciltlerinin güzelliğini ayda bir hamama gitmeye borçlu.