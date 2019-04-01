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  • 01.04.2019
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İkizlerle çifte keyif

İkizlerle çifte keyif
Başarılı yapımcı Mustafa Uslu ve oyuncu eşi Sinem Uslu, dün çifte keyif yaptı. İkiz bebekleri Mustafa ve Kemal'le tüm günü evlerinde geçiren ünlü çift, bebekleriyle de böyle poz verdi. Bu yüz gülümseten kareyi Instagram hesabında paylaşan ile 'ya "Mutluluğun çifte katlanmış hali" şeklinde mesajlar yağdı.

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