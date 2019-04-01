İkizlerle çifte keyif

Başarılı yapımcı Mustafa Uslu ve oyuncu eşi Sinem Uslu, dün çifte keyif yaptı. İkiz bebekleri Mustafa ve Kemal'le tüm günü evlerinde geçiren ünlü çift, bebekleriyle de böyle poz verdi. Bu yüz gülümseten kareyi Instagram hesabında paylaşan Sinem ile Mustafa Uslu'ya "Mutluluğun çifte katlanmış hali" şeklinde mesajlar yağdı.
- Saklambaç
- 01.04.2019
- Gazete
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