Sosyetik Yasemin Özilhan, önceki gün İstanbul trafiğine takıldı. Spor sonrası lüks aracıyla evinin yolunu tutan Özilhan, sıkışan trafikte güneşin yüzüne vurmasıyla yandı. Sosyetik güzel, kızaran yüzünün fotoğrafını da Instagram'da paylaştı
Sosyetik Yasemin Özilhan, önceki gün İstanbul trafiğine takıldı. Spor sonrası lüks aracıyla evinin yolunu tutan Özilhan, sıkışan trafikte güneşin yüzüne vurmasıyla yandı. Sosyetik güzel, kızaran yüzünün fotoğrafını da Instagram'da paylaştı
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