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  • 28.03.2019
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, önceki gün trafiğine takıldı

Trafikte yandı

Sosyetik , önceki gün trafiğine takıldı. Spor sonrası lüks aracıyla evinin yolunu tutan Özilhan, sıkışan trafikte güneşin yüzüne vurmasıyla yandı. Sosyetik güzel, kızaran yüzünün fotoğrafını da 'da paylaştı

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