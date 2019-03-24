Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündem olan Defne Samyeli, önceki akşam 11. Mücevher Tasarım Yarışması'nın ödül töreninde sahne aldı.
Eski manken, giydiği ışıltılı kıyafeti ve ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formuyla hem gözlere hem kulağa hitap etti.
Eski manken, giydiği ışıltılı kıyafeti ve ilerleyen yaşına rağmen koruduğu formuyla hem gözlere hem kulağa hitap etti.
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