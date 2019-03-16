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  • 16.03.2019
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Oğlunu 40 yaşında kucağına alan , içini döktü

Oğlunu 40 yaşında kucağına alan , anneliğin şartının emzirmek değil ‘koşulsuz sevgi’ olduğunu söyledi.

Gülşen İçini döktü

Önceki gün minik oğlu 'u emzirirken çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan , annelikle ilgili samimi duygularını dile getirdi. Emzirmenin anneliğin birinci kuralı olmadığının altını çizen popçu, şöyle dedi:

"Diyelim ki; bir şeyler yolunda gitmeseydi ve Azur'u emziremeseydim de yine çocuğumu iyi besleyen ve ihtiyaçlarını karşılayabilen bir anne olarak görürdüm kendimi. Beslemek sadece süt vermek demek değil çünkü. En ama en önemlisi koşulsuz sevgi..."

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