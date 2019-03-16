Önceki gün minik oğlu Azur'u emzirirken çekilen eski bir fotoğrafını paylaşan Gülşen, annelikle ilgili samimi duygularını dile getirdi. Emzirmenin anneliğin birinci kuralı olmadığının altını çizen popçu, şöyle dedi:



"Diyelim ki; bir şeyler yolunda gitmeseydi ve Azur'u emziremeseydim de yine çocuğumu iyi besleyen ve ihtiyaçlarını karşılayabilen bir anne olarak görürdüm kendimi. Beslemek sadece süt vermek demek değil çünkü. En ama en önemlisi koşulsuz sevgi..."