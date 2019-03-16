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  • 16.03.2019
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Güzel oyuncu 'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Güzellik sırrı ortaya çıktı

Güzel oyuncu , önceki gün Este Cerrahi Güzellik Merkezi'nde yaz bakımına girdi. Mecidiyeköy Torunlar Center'daki merkezde Hydrafacial ve Baby Face Beauty uygulamaları yaptıran ünlü oyuncu, güzellik sırrını açıklamış oldu.

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