Güzel oyuncu Çiğdem Batur, önceki gün Este Cerrahi Güzellik Merkezi'nde yaz bakımına girdi. Mecidiyeköy Torunlar Center'daki merkezde Hydrafacial ve Baby Face Beauty uygulamaları yaptıran ünlü oyuncu, güzellik sırrını açıklamış oldu.
Güzel oyuncu Çiğdem Batur, önceki gün Este Cerrahi Güzellik Merkezi'nde yaz bakımına girdi. Mecidiyeköy Torunlar Center'daki merkezde Hydrafacial ve Baby Face Beauty uygulamaları yaptıran ünlü oyuncu, güzellik sırrını açıklamış oldu.
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