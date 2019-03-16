Dünyaca ünlü model Jessica Serfaty, önceki gün aşka geldi... 27 yaşındaki ABD'li model, İngiliz oyuncu Ed Westwick'ten ayrıldıktan sonra gönlünü Türk işadamı Kaan Günay'a kaptırdı.

Seksi model, önceki gün de Türk sevgilisiyle Meksika'nın gözde tatil bölgesi Tulum'daydı. Kaan Günay'la romantik anlar yaşayan Jessica Serfaty, bu anlarını Instagram'da paylaştı. Güzel modelin halleri "Yenge, sırılsıklam aşık" dedirtti.