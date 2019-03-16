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  • 16.03.2019
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’li model , Türk aşkı ’la ’da romantik anlar yaşadı

’li model , Türk aşkı ’la önceki gün ’da romantik anlar yaşadı. O anlarını da ’da paylaştı.

Sırılsıklam aşk!

Dünyaca ünlü model Jessica Serfaty, önceki gün aşka geldi... 27 yaşındaki 'li model, İngiliz oyuncu Ed Westwick'ten ayrıldıktan sonra gönlünü Türk işadamı Kaan Günay'a kaptırdı.

Seksi model, önceki gün de Türk sevgilisiyle Meksika'nın gözde tatil bölgesi Tulum'daydı. 'la romantik anlar yaşayan , bu anlarını 'da paylaştı. Güzel modelin halleri "Yenge, sırılsıklam aşık" dedirtti.

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