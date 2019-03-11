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  • 11.03.2019
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kendini ihbar etti! "Yasak olmasına rağmen ’e bindim"

, trafikte taksi kurbanı oldu. 10 tane taksinin geri çevirdiği Kosif, yasak olmasına rağmen ’e bindi.

Sarı isyan

Cemiyetin ünlü ismi Melda Kosif'in Kadınlar Günü'nde canı sıkıldı. 8 Mart akşamı 6 tane taksi çeviren ve her birinden olumsuz yanıt alan Melda Hanım, 7.'de başarılı olsa da trafikte sıkıştı. Eve dönmek isteyen Kosif, yeniden taksi arayışına girdi. Kosif, 4 taksi şoförünün de "Köprüden geçmem" demesi üzerine sinirlendi. Bunun üzerine yasak olmasına rağmen çağıran Kosif, taksicilere de Instagram'da isyan etti.

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