Cemiyetin ünlü ismi Melda Kosif'in Kadınlar Günü'nde canı sıkıldı. 8 Mart akşamı 6 tane taksi çeviren ve her birinden olumsuz yanıt alan Melda Hanım, 7.'de başarılı olsa da trafikte sıkıştı. Eve dönmek isteyen Kosif, yeniden taksi arayışına girdi. Kosif, 4 taksi şoförünün de "Köprüden geçmem" demesi üzerine sinirlendi. Bunun üzerine yasak olmasına rağmen Uber çağıran Kosif, taksicilere de Instagram'da isyan etti.