Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 05.03.2019
  • Gazete

, önceki gün güneşli havayı görünce kendini dışarı attı

Güneşi gördüler

Güzel oyuncu , önceki gün güneşli havayı görünce kendini dışarı attı. Subaşı, sevimli köpeğiyle Boğaz hattında yürüyüş yapıp deniz havası aldı. Bu kareye de "Güneşi görünce biz" notu düştü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Subaşı, önceki gün güneşli havayı görünce kendini dışarı attı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri