Güzel oyuncu Hande Subaşı, önceki gün güneşli havayı görünce kendini dışarı attı. Subaşı, sevimli köpeğiyle Boğaz hattında yürüyüş yapıp deniz havası aldı. Bu kareye de "Güneşi görünce biz" notu düştü.
Güzel oyuncu Hande Subaşı, önceki gün güneşli havayı görünce kendini dışarı attı. Subaşı, sevimli köpeğiyle Boğaz hattında yürüyüş yapıp deniz havası aldı. Bu kareye de "Güneşi görünce biz" notu düştü.
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