Televizyoncu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra marjinallikte doz aşan Şeyma Subaşı, iyice gözden düştü. İtalyan DJ Guido Senia ile aşkı, sosyal medyadan paylaştığı yarı çıplak pozları ve çoğu zaman annelikten uzak tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Subaşı, ilk darbeyi vatandaştan yedi. Şeyma Subaşı'nın kapsül koleksiyon hazırladığı Atasay markasının resmi Instagram hesabı; vatandaş tarafından "Genç kızlara bu kadar kötü örnek olan biriyle nasıl iş birliği yaparsınız?" şeklindeki mesajlarla dolup taştı.