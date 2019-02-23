Şeyma Subaşı ve DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı
Acun Ilıcalı'dan kısa bir süre önce boşanan Şeyma Subaşı kalbini DJ Guido Senia'ya kaptırmıştı. Bir dönem gizlenen aşıklar artık ilişkilerini saklamadan yaşıyorlar. Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Guido Senia ile bu kez yatak pozu paylaştı. Sosyal medyanın dikkatli gözleri bu detayı kaçırmadı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle olan yatak fotoğrafı çok konuşulacak cinsten.
23.02.2019 11:22
- Son Güncelleme: 23.02.2019 11:23
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Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile aşkını gizlemeden yaşamaya devam ediyor.
Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı
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