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Şeyma Subaşı ve DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı

Acun Ilıcalı'dan kısa bir süre önce boşanan Şeyma Subaşı kalbini DJ Guido Senia'ya kaptırmıştı. Bir dönem gizlenen aşıklar artık ilişkilerini saklamadan yaşıyorlar. Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Guido Senia ile bu kez yatak pozu paylaştı. Sosyal medyanın dikkatli gözleri bu detayı kaçırmadı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle olan yatak fotoğrafı çok konuşulacak cinsten.

23.02.2019 11:22 - Son Güncelleme: 23.02.2019 11:23
Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşıyor Şeyma Subaşı. Her ne kadar bu ilişkiyi resmi olarak açıklamasalar da, tüm görüntüler her şeyi ele veriyor. Ancak Şeyma Subaşı bu kez ipin ucunu kaçırdı ve sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi.

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı

BU FOTOĞRAFTA DİKKATLİ BAKIN

Geçtiğimiz yılın son aylarında Acun Ilıcalı ile tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, yeni sevgilisi Fransız DJ Guido Senia ile aşkını gizlemeden yaşamaya devam ediyor.

Çift, son olarak birlikte gittikleri tatilde aynı yatakta tek tek poz vererek sosyal medya hesaplarından paylaştı

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı

AYNI YATAKTA POZ VERDİLER

Şeyma Subaşı ve aşk yaşadığı Guido Senia birlikte tatile gitti. İkili dün sosyal medya hesaplarından aynı yatakta poz vererek Instagram hesaplarında paylaştı.

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı

Çifti ele veren ise yatağın arkasındaki duvar oldu. Guido ve Şeyma'nın fotoğrafları aynı saatte paylaşmaları da dikkatlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı

İŞTE ŞEYMA SUBAŞI VE GUIDO SENIA'NIN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAFLAR

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