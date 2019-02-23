Şeyma Subaşı ve DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşıyor Şeyma Subaşı. Her ne kadar bu ilişkiyi resmi olarak açıklamasalar da, tüm görüntüler her şeyi ele veriyor. Ancak Şeyma Subaşı bu kez ipin ucunu kaçırdı ve sevgilisi Guido Senia ile aynı yatakta poz verdi.