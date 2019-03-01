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'den 2016'da boşandığı iki yıllık eski eşi 'ye sitem

Tek rızası bir telefon

Kısa süre önce babasını kaybeden radyocu 'den 2016'da boşandığı iki yıllık eski eşi 'ye sitem... Önceki akşam Karaköy'de görüntülenen Rıza Esendemir, "Keşke cenazeye çiçek göndermek yerine bir telefon açsaydı" çıkışı yaptı.

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