Kısa süre önce babasını kaybeden radyocu Rıza Esendemir'den 2016'da boşandığı iki yıllık eski eşi İrem Derici'ye sitem... Önceki akşam Karaköy'de görüntülenen Rıza Esendemir, "Keşke cenazeye çiçek göndermek yerine bir telefon açsaydı" çıkışı yaptı.