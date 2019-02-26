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  • 26.02.2019
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Oyuncu çift ile eşi , oğulları Can ile karda yürüyüş yaptı

Candan gezinti

Oyuncu çift Beyza Şekerci ile eşi Engin Hepileri, önceki gün 5 aylık oğulları Can ile karda yürüyüş yaptı. Şekerci, bu pozu da takipçileriyle paylaşıp herkesi imrendirdi.

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