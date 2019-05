Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week'e katılan dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya, kural bozduğu "Glam Rock" defilesi ile dünya basınında yer almaya devam ediyor. Akkaya'nın "Glam Rock" defilesi, Ellen Degeneres tarafından sunulan The Ellen Show'da, Kalen Allen tarafından yapılan New York Fashion Week bloğunda dünya moda devlerinin yaptığı defilelerle birlikte gösterildi. Ünlü modacımızın defilesini izleyenler arasında yer alan Kallen Allen, tasarımları çok beğendiği söyledi. Ayrıca Hakan Akkayı'nın dünya modasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti...

Amerikalı oyuncu ve sunucu Ellen da (sağda) Hakan Akkaya'nın tasarımlarına hayran kaldı.