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  • 25.02.2019
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’nın ’taki defilesi ’da ekrana taşındı

Milli gururumuz ’nın ’taki defilesi yine gündem oldu. Ünlü modacının tasarımları ’da ekrana taşındı.

Son moda milli gurur

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle New York Fashion Week'e katılan dünyaca ünlü modacımız Hakan Akkaya, kural bozduğu "Glam Rock" defilesi ile dünya basınında yer almaya devam ediyor. Akkaya'nın "" defilesi, Ellen Degeneres tarafından sunulan The Ellen Show'da, Kalen Allen tarafından yapılan bloğunda dünya moda devlerinin yaptığı defilelerle birlikte gösterildi. Ünlü modacımızın defilesini izleyenler arasında yer alan Kallen Allen, tasarımları çok beğendiği söyledi. Ayrıca Hakan Akkayı'nın dünya modasına önemli katkılarda bulunduğunu belirtti...

Amerikalı oyuncu ve sunucu Ellen da (sağda) 'nın tasarımlarına hayran kaldı.

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