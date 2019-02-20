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  • 20.02.2019
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, Ruslar’ı harekete geçirdi! Biletler yok sattı

Mega tükeniş
Kızı Liya'nın doğumuyla ara verdiği konserlere 'da start verecek olan , Ruslar'ı harekete geçirdi. Megastar'ın 14 Mart'ta Moskova'daki konserinin biletleri kapışıldı. n YEDI bin kişilik Crocus City Hall'deki konser biletleri yok sattı. Fiyatları 1000 ruble (80 lira) ile 24 bin 500 ruble (bin 900 lira) arasındaki biletlerden sadece 100 adet kaldı.

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