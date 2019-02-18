Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı kadınların katkısıyla dokunan kumaşları kullanarak hazırladığı tasarımlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Londra Moda Haftası'nda sergilendi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın da izlediği defileye modaseverler yoğun ilgi gösterdi. Defileyi Twitter'dan paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak mazlumlara ümit verdiğini kaydetti. Tasarımcı Zeynep Kartal da duygularını şöyle dile getirdi: "Savaştan kaçan kadınların yaşadıklarına tercüman olmak adına bu koleksiyonu hayata geçirdim. Podyumda bunu anlatmak istedim. Benimle gece gündüz demeden bu koleksiyon için emek veren Suriyeli sığınmacı kadınlara bu koleksiyonumu adıyorum."