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  • 18.02.2019
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Dünyaca ünlü modacı 'da uçtu

Dünyaca ünlü modacı , ’ye sığınan Suriyeli kadınlarla ’daki tekstil atölyelerinde bir araya geldi. Buradan çıkan tasarımlar ise Moda Haftası’nda sergilendi

Kartal farkı!

Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'deki Suriyeli kadınların katkısıyla dokunan kumaşları kullanarak hazırladığı tasarımlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle Londra Moda Haftası'nda sergilendi. 'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın da izlediği defileye modaseverler yoğun ilgi gösterdi. Defileyi Twitter'dan paylaşan Başkanı Prof. Dr. ise Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak mazlumlara ümit verdiğini kaydetti. Tasarımcı da duygularını şöyle dile getirdi: "Savaştan kaçan kadınların yaşadıklarına tercüman olmak adına bu koleksiyonu hayata geçirdim. Podyumda bunu anlatmak istedim. Benimle gece gündüz demeden bu koleksiyon için emek veren kadınlara bu koleksiyonumu adıyorum."

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