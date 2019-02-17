2005 yılında boşanan Brad Pitt ile Jennifer Aniston, yıllar sonra güzel oyuncunun doğum gününde bir araya geldi. 50. yaşını kutlayan Aniston'ın partisine eli boş gittiği yönündeki haberlerle gündem olan Pitt'in, hediyeyi eski eşinin evine gönderdiği iddia edildi. Amerikan medyasında geniş yer bulan haberle ilgili çiftin tekrar bir araya gelebileceğine dikkat çekildi.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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