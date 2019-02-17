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  • 17.02.2019
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ile , yıllar sonra bir araya geldi

Eskiye dönüş
2005 yılında boşanan ile , yıllar sonra güzel oyuncunun doğum gününde bir araya geldi. 50. yaşını kutlayan Aniston'ın partisine eli boş gittiği yönündeki haberlerle gündem olan Pitt'in, hediyeyi eski eşinin evine gönderdiği iddia edildi. Amerikan medyasında geniş yer bulan haberle ilgili çiftin tekrar bir araya gelebileceğine dikkat çekildi.

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