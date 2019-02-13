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  • 13.02.2019
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" oynamaya tipim müsait değil" açıklaması yaptığı için eleştirilen 'den açıklama geldi

Fakir edebiyatı
Sürekli zengin kadını canlandırmasına "Fakiri oynamaya tipim müsait değil" açıklaması yaptığı için eleştirilen Bade İşcil, kendini savundu.

Önceki gün 's 'ye giden İşcil, "Fakir olsak da yaşarız. Hele ki ben anneyim, soğandan bile çorba yaparım" diyerek tepki çeken sözlerine açıklık getirdi.
35 yaşındaki güzel oyuncu, açıklamasıyla yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

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