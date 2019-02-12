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  • 12.02.2019
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, aşkını yine gözler önüne serdi

İstanbul sevdalısı
Eski eşi Yurdal Sert'le evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen İvana Sert, aşkını yine gözler önüne serdi. Önceki gün Cihangir'i gezen Sırp vatandaşı Sert, "İstanbul, sen ne güzelsin öyle. Cihangir'in tarih kokan sokaklarında yürümek bana huzur verdi. Seni seviyorum canım Türkiye" diye yazdı. , beğeni yağmuruna tutuldu.

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