Eski eşi Yurdal Sert'le evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen İvana Sert, İstanbul aşkını yine gözler önüne serdi. Önceki gün Cihangir'i gezen Sırp vatandaşı Sert, "İstanbul, sen ne güzelsin öyle. Cihangir'in tarih kokan sokaklarında yürümek bana huzur verdi. Seni seviyorum canım Türkiye" diye yazdı. İvana Sert, beğeni yağmuruna tutuldu.
- Saklambaç
- 12.02.2019
- Gazete
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