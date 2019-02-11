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  • 11.02.2019
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Faik’li pizza

Faik’li pizza
Faik Öztürk, hayat arkadaşı Safiye Soyman'a 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi olarak kendi elleriyle 'Aşk Pizzası' yaptı. Pizzayı gören Hanım, "20 yıl birliktelikten sonra Faik'te romantizm falan kalmadı derken adam karşıma kalpli pizza ile çıktı. Bana aşkını ilan etmek için böyle bir çaba sarf ettiğini görmek bile beni duygulandırdı" dedi.

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