dönemile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncusonunda aşk orucunu bozmuş. Uzun süredir aşk hayatında sessizleri oynayankalbini ise ressam Rkaptırmış. Kısa bir süre önceile aşk haberleri çıkan ve ilişkilerini sosyal medyada ilan edenaşkı böylelikle kısa sürmüş. Arkadaşları vasıtasıyla tanışangeçtiğimiz haftalarda ilişki yaşamaya başlamış.