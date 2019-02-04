Bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Cansu Dere, sonunda aşk orucunu bozmuş. Uzun süredir aşk hayatında sessizleri oynayan Dere, kalbini ise ressam Renan Kaleli'ye kaptırmış. Kısa bir süre önce Nehir Erdoğan ile aşk haberleri çıkan ve ilişkilerini sosyal medyada ilan eden Kaleli'nin aşkı böylelikle kısa sürmüş. Arkadaşları vasıtasıyla tanışan Cansu Dere ile Renan Kaleli de geçtiğimiz haftalarda ilişki yaşamaya başlamış.
- Saklambaç
- 04.02.2019
- Gazete
Cansu Dere sonunda aşk orucunu bozdu! Cansu Dere gönlünü Renan Kaleli'ye kaptırdı
Bir dönem Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Cansu Dere, sonunda aşk orucunu bozmuş. Uzun süredir aşk hayatında sessizleri oynayan Dere, kalbini ise ressam Renan Kaleli'ye kaptırmış. Kısa bir süre önce Nehir Erdoğan ile aşk haberleri çıkan ve ilişkilerini sosyal medyada ilan eden Kaleli'nin aşkı böylelikle kısa sürmüş. Arkadaşları vasıtasıyla tanışan Cansu Dere ile Renan Kaleli de geçtiğimiz haftalarda ilişki yaşamaya başlamış.
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