Oscar'a düet var

Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) filminin yıldızları Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın, 91. Akademi Ödülleri töreninde Oscar adayı "Shallow" şarkısını birlikte seslendirecekleri duyuruldu. Böylece Oscar'a aday beş şarkıdan dördünün törende seslendirileceği kesinleşmiş oldu.
- Saklambaç
- 03.02.2019
- Gazete
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