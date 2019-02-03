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  • 03.02.2019
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'a düet var

Oscar'a düet var
Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) filminin yıldızları ve 'nın, 91. Akademi Ödülleri töreninde adayı "Shallow" şarkısını birlikte seslendirecekleri duyuruldu. Böylece Oscar'a aday beş şarkıdan dördünün törende seslendirileceği kesinleşmiş oldu.

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