BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri, önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde sahiplerini buldu. Sinan Akçıl; Mustafa Ceceli ile seslendirdiği 'Anlarsın' şarkısıyla 'En İyi Düet' ödülünü aldı. Törene eşi Burcu Kıratlı'yla katılan Akçıl, "Nazara geldim. Ödülüm kırıldı" diye konuştu.



Doğan SAVAŞ