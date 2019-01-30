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  • 30.01.2019
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'ın 'En ' ödülü kırıldı

Nazara geldi

BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri, önceki akşam 'nde sahiplerini buldu. Sinan Akçıl; Mustafa Ceceli ile seslendirdiği 'Anlarsın' şarkısıyla 'En İyi Düet' ödülünü aldı. Törene eşi Burcu Kıratlı'yla katılan Akçıl, "Nazara geldim. Ödülüm kırıldı" diye konuştu.

Doğan SAVAŞ

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