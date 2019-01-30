BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri, önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde sahiplerini buldu. Sinan Akçıl; Mustafa Ceceli ile seslendirdiği 'Anlarsın' şarkısıyla 'En İyi Düet' ödülünü aldı. Törene eşi Burcu Kıratlı'yla katılan Akçıl, "Nazara geldim. Ödülüm kırıldı" diye konuştu.
Doğan SAVAŞ
- Saklambaç
- 30.01.2019
- Gazete
Sinan Akçıl'ın 'En İyi Düet' ödülü kırıldı
BAU Radyo 3. Müzik On Air Ödülleri, önceki akşam Bahçeşehir Üniversitesi'nde sahiplerini buldu. Sinan Akçıl; Mustafa Ceceli ile seslendirdiği 'Anlarsın' şarkısıyla 'En İyi Düet' ödülünü aldı. Törene eşi Burcu Kıratlı'yla katılan Akçıl, "Nazara geldim. Ödülüm kırıldı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.