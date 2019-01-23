Sırp basını geçtiğimiz haftalarda Jelena Karleusa'nın eşi Dusko Tosic'i Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri de kısa sürede internete sızdı.



Birkaç gün önce de Jelena'nın +18 görüntülerini silmesi için genç oyuncuya 300 bin euro teklif ettiği ortaya çıktı. İhaneti yakın markaja alan Sırp basını şimdi de ikilinin altı ay içinde boşanacaklarını yazdı. Dusko Tosic ise dün ilk kez patladı! Belgrad'da kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.







Ognjen Vranjes, ihanet ortaya çıkınca sırra kadem bastı.