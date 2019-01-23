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  • 23.01.2019
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- evliliğine 6 ay ömür biçtiler

Sırp basını geçtiğimiz haftalarda 'nın eşi 'i Boşnak futbolcu ile aldattığını yazdı. İhanet görüntüleri de kısa sürede internete sızdı.

Birkaç gün önce de Jelena'nın +18 görüntülerini silmesi için genç oyuncuya 300 bin euro teklif ettiği ortaya çıktı. İhaneti yakın markaja alan Sırp basını şimdi de ikilinin altı ay içinde boşanacaklarını yazdı. Dusko Tosic ise dün ilk kez patladı! Belgrad'da kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.



Ognjen Vranjes, ihanet ortaya çıkınca sırra kadem bastı.

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