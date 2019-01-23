Tarihte 'Yüzyılın Casusu' olarak anılan Arnavut asıllı Türk casus İlyas Bazna'nın hayatını beyazperdeye aktaran 'Çiçero' filmi, gişeye damga vurdu. Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in rol aldığı film, Hollywood filmlerini aratmadı.
- Saklambaç
- 23.01.2019
- Gazete
'Çiçero' filmi izleyiciden tam not aldı! 'Çiçero', Hollywood filmlerini aratmadı
2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren ajan İlyas Bazna’nın hayatını anlatan ‘Çiçero’ filmi izleyenlerden tam not aldı. Vizyona girdiği ilk üç günde 160 bin 382 kişi tarafından izlenen film, çekim kalitesiyle milyonlarca dolara mal olan Hollywood filmlerini aratmadı.
Tarihte 'Yüzyılın Casusu' olarak anılan Arnavut asıllı Türk casus İlyas Bazna'nın hayatını beyazperdeye aktaran 'Çiçero' filmi, gişeye damga vurdu. Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in rol aldığı film, Hollywood filmlerini aratmadı.
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