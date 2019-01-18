'Yüzyılın Casusu Çiçero' İlyas Bazna kimdir? İşte İlyas Bazna'nın hayatı...
Çiçero sinema filminin vizyona girmesinin ardından herkes Çiçero filmine konu olan İlyas Bazna kimdir merak ediyor. MİT'in 'Yüzyılın ajanı' olarak adlandırdığı, yakın tarihin en gizemli Türk ajanı olan İlyas Bazna 1904 yılında dünyaya geldiğinde, dünya tarihini yön verecek biri olduğunu kimse bilmiyordu. Şimdi merakları giderme ve İlyas Bazna kimdir öğrenme zamanı. İşte Çiçero ya da İlyas Bazna'nın biyografisi...
Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Burcu Biricik'in yer aldığı Çiçero vizyona girdi. 2.Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Almanya'nın bozguna uğramasında etkin payı olan casus Çiçero'nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu eden sinema filminin vizyona girmesi sonrası şimdi herkes Çiçero İlyas Bazna kimdir merak ediyor. İşte sinema filmine konu olacak kadar ilginç bir hikayesi olan Çiçero İlyas Bazna'nın biyografisi...
Ve tarihler Eylül 1943'ü gösterdiğinde de Britanya'nın Ankara büyükelçisi Hugge Knatchbull-Hugessen'in uşaklığını yapmak üzere Britanya elçiliğine giriş yaptı.
Güzel sesi ve operaya olan tutkusu nedeniyle kısa sürede büyükelçi ile yakınlaşan Bazna, elçilik banyosunda bir yandan büyükelçinin sırtını ovarken, bir yandan da elçiye opera aryaları söyleyecek derecede yakınlaştı.
HERKES ONU APTAL SANDI AMA...
Britanya büyükelçisi ve istihbarat üyelerine göre Bazna aptal, saf ve İngilizce bilmeyen kendi halinde bir uşaktı.
Bazna ise içten içe babasının ölümünden dolayı İngilizler'i suçluyor ve para hırsı gözlerini iyice bürüyordu. Bu düşünceler altında İngilizler'in önemli bilgi ve belgelerini Almanlar'a satma kararı aldı. Kafasındaki planı uygulamak içinse 26 Ekim 1943 tarihinde Alman istihbaratının önemli adamlarından olan Ludwig Moyzisch'le iletişime geçti. Belge başına 20.000 Sterlin verildiği takdirde casusluk yapabileceği teklifinde bulundu. Berlin'e onaya gönderilen casusluk faaliyeti için 29 Ekim 1943 tarihinde onay geldi.