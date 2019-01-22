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  • 22.01.2019
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, bin Hamdan Al Nahyan'a devasa bir cip tasarladı!

li multi milyarder bin Hamdan Al Nahyan, kendisine özel uçak boyutunda bir yaptırdı. Devasa cipi Dubai’de yaşayan ve şeyhlerle kanka olan tasarladı.



Abu Dabi emirlik ailesinden Şeyh Hamad Bin Hamdan El Nahyan (71), arabalara olan tutkusuyla tanındı. Garajındaki 200 araç için milyonlarca dolar harcadı. Çoğunu da kendi zevkine göre yaptırdı, kaplattı, boyattı. Geçtiğimiz yıllarda da evini piramit şeklinde yaptıran ve dünyanın en büyük kamyonunu imal ettiren milyarder şeyh, son aracıyla herkesi şaşırttı.

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