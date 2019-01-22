emirlik ailesinden, arabalara olan tutkusuyla tanındı. Garajındaki 200 araç için milyonlarca dolar harcadı. Çoğunu da kendi zevkine göre yaptırdı, kaplattı, boyattı. Geçtiğimiz yıllarda da evini piramit şeklinde yaptıran ve dünyanın en büyük kamyonunu imal ettiren milyarder şeyh, son aracıyla herkesi şaşırttı.