Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olup kadın hakları savunuculuğuna soyunan Sıla, şimdi de 'yuva yıkan kadın' skandalıyla gündemde... Sıla, geçtiğimiz akşam evli yemek şefi Hazer Amani ile Beşiktaş'ta aracının içinde samimi bir halde objektife yakalanmıştı. Alkolün etkisiyle arka koltukta kafa kafaya uyuyakalan ikilinin bu şok görüntüsüyle yasak aşk skandalı patladı. 42 yaşındaki yemek şefi, olay gece sonrası "Sıla ile arkadaşız. Eşimle bir problemim yok. Kendisiyle bir proje için buluştuk" diye aşk iddiasını yalanlamıştı. Ancak Hazer Amani ile 2013'ten beri evli olan Deniz Mumcuoğlu, skandal görüntüleri affetmedi.
- Saklambaç
- 19.01.2019
- Gazete
Sıla aşk hayatında başka bir kadını harcadı! İhanete uğrayan Deniz Mumcuoğlu, Hazer Amani'yi takipten çıkardı
Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü iddiasıyla hemcinslerini arkasına alan Sıla; aşk hayatında başka bir kadını harcadı. Popçu, geçtiğimiz akşam evli yemek şefi Hazer Amani ile sarmaş dolaş objektife yakalandı. İhanete uğrayan Deniz Mumcuoğlu da Amani’yi takipten çıkardı.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olup kadın hakları savunuculuğuna soyunan Sıla, şimdi de 'yuva yıkan kadın' skandalıyla gündemde... Sıla, geçtiğimiz akşam evli yemek şefi Hazer Amani ile Beşiktaş'ta aracının içinde samimi bir halde objektife yakalanmıştı. Alkolün etkisiyle arka koltukta kafa kafaya uyuyakalan ikilinin bu şok görüntüsüyle yasak aşk skandalı patladı. 42 yaşındaki yemek şefi, olay gece sonrası "Sıla ile arkadaşız. Eşimle bir problemim yok. Kendisiyle bir proje için buluştuk" diye aşk iddiasını yalanlamıştı. Ancak Hazer Amani ile 2013'ten beri evli olan Deniz Mumcuoğlu, skandal görüntüleri affetmedi.
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