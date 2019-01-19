oyuncuşiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olup kadın hakları savunuculuğuna soyunanşimdi deskandalıyla gündemde... Sıla, geçtiğimiz akşamilearacının içinde samimi bir halde objektife yakalanmıştı.uyuyakalan ikilinin bu şok görüntüsüyle yasak aşk skandalı patladı.yemek şefi, olay gece sonrasıdiye aşk iddiasını yalanlamıştı. Ancak Hazer Amani ileskandal görüntüleri affetmedi.