Uludağ'da eğlence zirvede! Ünlüler Uludağ'da buluştu...

ilk kış elektronik müzik festivali4 gün 5 gece boyunca kesintisiz müzik ve eğlenceyle gerçekleşti. Ünlü isimlerin de katılım gösterdiği Uludağ'daki festivaldegibi isimler vardı. 13 yabancı ve 15'ten fazla yerli DJ'in sabahlara kadar binlerce kişiyi karlar üzerinde eğlendirdiği Uludağ Music Festival'da katılımcılar çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir festival geçirdi.