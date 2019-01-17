Türkiye'nin ilk kış elektronik müzik festivali "Uludağ Music Festival", 4 gün 5 gece boyunca kesintisiz müzik ve eğlenceyle gerçekleşti. Ünlü isimlerin de katılım gösterdiği Uludağ'daki festivalde Pınar Altuğ- Yağmur Atacan ve kızı Su, Ece Vahapoğlu- Cihan Alpay, Gonca Vuslateri, Akasya Asıltürkmen, Enes Batur, Merve Oflaz, İlknur Soydaş-Cem Pole, Caner-Sercan Badur, Gözde Kansu, Engin Tozak gibi isimler vardı. 13 yabancı ve 15'ten fazla yerli DJ'in sabahlara kadar binlerce kişiyi karlar üzerinde eğlendirdiği Uludağ Music Festival'da katılımcılar çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir festival geçirdi.
- Saklambaç
- 17.01.2019
- Gazete
Uludağ'da eğlence zirvede! Ünlüler Uludağ'da buluştu...
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Uludağ Music Festivali’ne katılan ünlü isimler, gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Ünlüler, gece ise DJ performanslarıyla eğlendi.
Türkiye'nin ilk kış elektronik müzik festivali "Uludağ Music Festival", 4 gün 5 gece boyunca kesintisiz müzik ve eğlenceyle gerçekleşti. Ünlü isimlerin de katılım gösterdiği Uludağ'daki festivalde Pınar Altuğ- Yağmur Atacan ve kızı Su, Ece Vahapoğlu- Cihan Alpay, Gonca Vuslateri, Akasya Asıltürkmen, Enes Batur, Merve Oflaz, İlknur Soydaş-Cem Pole, Caner-Sercan Badur, Gözde Kansu, Engin Tozak gibi isimler vardı. 13 yabancı ve 15'ten fazla yerli DJ'in sabahlara kadar binlerce kişiyi karlar üzerinde eğlendirdiği Uludağ Music Festival'da katılımcılar çeşitli aktivitelerle dolu dolu bir festival geçirdi.
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