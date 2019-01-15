Güzel model Tülin Şahin, önceki gün İstanbul'da gezintiye çıktı. Rumelihisarı'nda yürüyüş yapan Şahin, gezip gördüğü yerleri de Instagram'da paylaştı.
Şahin, paylaşımlarıyla sosyal medyadaki yerli ve yabancı 835 bin takipçisine İstanbul masalı yaşattı.
Şahin, paylaşımlarıyla sosyal medyadaki yerli ve yabancı 835 bin takipçisine İstanbul masalı yaşattı.
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