Edis'le oyuncu Beste Kökdemir'den alkışlık hareket… Geçtiğimiz günlerde Zorlu PSM'de konser veren Edis, sahnesine Down Sendromlu ödüllü atlet Merve Uzun'u çıkardı. Şarkıcı, Uzun'la düet yapıp hayalini gerçekleştirdi. Uzun da popçuya madalyalarından birini hediye etti.
Güzel oyuncu Beste Kökdemir ise önceki gün 'Sporcu Melekler Gülümse Sen Kış Şenliği' kapsamında kanserli çocuklarla buluştu. Kökdemir, "Her hastalığın en etkili ilacı mutluluk. Çocukların mutlu olduğunu görmek çok güzeldi. Onları sevindirmek çok kolay ve büyük bir adım" diye konuştu.
Güzel oyuncu Beste Kökdemir ise önceki gün 'Sporcu Melekler Gülümse Sen Kış Şenliği' kapsamında kanserli çocuklarla buluştu. Kökdemir, "Her hastalığın en etkili ilacı mutluluk. Çocukların mutlu olduğunu görmek çok güzeldi. Onları sevindirmek çok kolay ve büyük bir adım" diye konuştu.
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