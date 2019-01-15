oyuncu'nin yeni transferi'a'dan sütyenlifotoğrafını gönderdi. Ünlü futbolcunun eşiise kocasınadiye mesajatan oyuncuyu deşifreetti.Mesajın ekrangörüntüsünü paylaşanÇiftpınar, şunlarısöyledi: "Siz yapmaktanutanmıyorsunuzmadem; ben de adınızısaklamayacağım ve herkocama böyle mesaj atanıpaylaşacağım. Allah sizingibilerin yardımcısı olsun."