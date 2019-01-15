Genç oyuncu Maral Büyüksaraç (22), Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'a Instagram'dan sütyenli fotoğrafını gönderdi. Ünlü futbolcunun eşi Betül Çiftpınar ise kocasına 'Merhaba' diye mesaj atan oyuncuyu deşifre etti.
Mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Çiftpınar, şunları söyledi: "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem; ben de adınızı saklamayacağım ve her kocama böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun."
Mesajın ekran görüntüsünü paylaşan Çiftpınar, şunları söyledi: "Siz yapmaktan utanmıyorsunuz madem; ben de adınızı saklamayacağım ve her kocama böyle mesaj atanı paylaşacağım. Allah sizin gibilerin yardımcısı olsun."
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