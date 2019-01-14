Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar eşine 'Merhaba' diye mesaj atan oyuncu Maral Büyüksaraç'ı deşifre etti ve tepki gösterdi
Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine mesaj atan oyuncu Maral Büyüksaraç'ı ifşa etti!
Sadık Çiftpınar, 3 yıl önce Betül Çiftpınar ile evlendi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine 'Merhaba' diye mesaj atan oyuncu Maral Büyüksaraç'ı sosyal medya hesabından ifşa etti. Sadık Çiftpınar'a mesaj atan Maral Büyüksaraç kimdir?
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