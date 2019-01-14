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  • 14.01.2019 17:19
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 17:26

'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine mesaj atan oyuncu 'ı ifşa etti!

, 3 yıl önce Betül Çiftpınar ile evlendi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar, eşine 'Merhaba' diye mesaj atan oyuncu 'ı sosyal medya hesabından ifşa etti. Sadık Çiftpınar'a mesaj atan Maral Büyüksaraç kimdir?

Sadık Çiftpınar'ın eşi oyuncuyu ifşa etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar eşine 'Merhaba' diye mesaj atan oyuncu Maral Büyüksaraç'ı deşifre etti ve tepki gösterdi

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