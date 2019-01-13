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'in eşi , Müslüm filminin yapımcısı ve Engelsiz Yaşam Vakfı'nı şikayet etti!

’in eşi adliyeye gitti. Müslüm filminin yapımcısı ’yu ve Engelsiz Yaşam Vakfı’nı şikayet etti: “Eşime ait olduğu söylenen ve bağış için satılan eşyalar sahte. Artık yeter” dedi...



Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur dün avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu'yu ve Engelsiz Yaşam Vakfı'nı şikayet etti. Muhterem Nur, şikayet dilekçesinde; 8 Ocak günü Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde yapılan açık artırmada eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu belirtti.

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