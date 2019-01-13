Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur dün avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu'yu ve Engelsiz Yaşam Vakfı'nı şikayet etti. Muhterem Nur, şikayet dilekçesinde; 8 Ocak günü Engelsiz Yaşam Vakfı'nın Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde yapılan açık artırmada eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu belirtti.
- Saklambaç
- 13.01.2019
- Gazete
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